Pino Greco, già coordinatore regionale Articolo 1, è stato nominato dalla Segreteria nazionale responsabile per il tema del ciclo dei rifiuti, bonifiche ed economia circolare nell'ambito del Dipartimento nazionale Ambiente.

L’incarico, si legge in una nota della segreteria provinciale di Crotone «va a coronare l'impegno profuso in tanti anni di lavoro in un comparto così delicato come quello dei rifiuti e delle bonifiche ma che sicuramente andrà a rafforzare la nostra proposta politica su questi temi anche in vista dei prossimi appuntamenti elettorali».

«Pieno sostegno, da parte nostra, a tutte le iniziative che verranno messe in campo da Greco in questo difficile percorso che si accinge ad affrontare. Un grazie va al Gruppo dirigente nazionale per avergli conferito un riconoscimento di così tanto prestigio», concludono.