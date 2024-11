A causa di una frana provocata dalle avverse condizioni meteo è stata temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni la strada statale 18 “Tirrena Inferiore”, in località Bagnara Calabra (km 506,300), nel Reggino. Deviato il traffico. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine, per la gestione del traffico e per rispristinare la transitabilità in piena sicurezza.

