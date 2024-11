I dati forniti da ArpaCal. Resistono tuttavia notevoli criticità in alcuni comuni in provincia di Cosenza, Reggio Calabria e Vibo Valentia

Ha preso avvio dall'1 aprile la campagna balneazione condotta da Arpacal per monitorare lo stato di salute del mare calabrese. Sono oltre 600 i punti costieri presi in esame dislocati su 800 chilometri di costa scelti secondi un apposito calendario stilato d'accordo con il Ministero della Salute. Il report certifica che il 94% delle acque è di qualità eccellente mentre resistono ancora notevoli criticità in alcuni comuni. Si tratta in particolare di Fuscaldo e Praia a mare in provincia di Cosenza, Brancaleone, Gioia Tauro, Reggio Calabria e San Ferdinando in provincia di Reggio Calabria e Briatico e Nicotera in provincia di Vibo Valentia.

Luana Costa