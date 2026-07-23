Sabato prossimo, 25 luglio, sarà celebrata la Giornata Mondiale della Prevenzione dell'Annegamento, iniziativa dell’Organizzazione Mondiale della Sanità che segue la risoluzione dell’ONU dell’aprile 2021 e che mira a evidenziare il tragico e profondo impatto dell'annegamento e a offrire strategie di prevenzione salvavita.

Catanzaro, per il terzo anno consecutivo, insieme con le altre località italiane Bandiera Blu, ha aderito alla campagna “Bandiera Blu: al mare in sicurezza” dedicando la giornata del 25 luglio alla sensibilizzazione e all’informazione sulla necessità di prevenire annegamenti, attraverso incontri con istituzioni e operatori, dimostrazioni sulla sicurezza in spiaggia e sul primo soccorso, laboratori per i bambini.

In particolare, Palazzo De Nobili ha organizzato l’evento “Blue Flag 2026”, in collaborazione con Capitaneria di Porto Guardia Costiera, Vigili del Fuoco, F.I.N. Salvamento, Scuola Italiana cani Salvataggio e altre associazioni di supporto. Al Coco Beach, sul lungomare di Giovino, gli stand saranno aperti alle 17:30; seguiranno, alle 18:00, i saluti istituzionali e alle 18:30 la simulazione di salvataggio con l’obiettivo di testare la prontezza operativa delle organizzazioni di volontariato e la sinergia di intervento e pronta risposta di e con le forze di polizia e soccorso pubblico attive sul litorale jonico catanzarese per la sicurezza e salvaguardia dei bagnanti. Ma già durante tutta la giornata di sabato sugli stabilimenti balneari gli assistenti bagnanti spiegheranno alle persone presenti cosa fare in caso di pericolo annegamento.

«La Bandiera Blu – ha detto la vicesindaca, Giusy Iemma, titolare della delega alle politiche del mare – è per noi un punto di orgoglio, dopo il quarto anno consecutivo di conferma. Siamo però consapevoli che esserne titolari è anche una responsabilità che vogliamo onorare e che ci impone politiche attive, indispensabili per mantenere l’ambito riconoscimento. Ed è in questo quadro che abbiamo aderito ancora una volta alla campagna sulla sicurezza in mare. Per noi – ha aggiunto Iemma – è anche un’occasione per confermare le scelte politiche complessive che abbiamo portato avanti fin qui sul nostro quartiere marinaro. Lido resta elemento cruciale dell’economia cittadina, con le vocazioni naturali che ne accompagnano la posizione affacciata sullo Jonio. Un mare che per Catanzaro è ricchezza naturalistica da preservare e valorizzare anche in chiave di crescita economica sostenibile».