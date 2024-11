Si tratta di Cirò Marina e Melissa nel Crotonese, Roccella Jonica nel Reggino e Trebisacce nel Cosentino. Regione ‘regina’ la Liguria con 23 località

Sono quattro le località calabresi che hanno ottenuto hanno ottenuto le Bandiere Blu 2015, il riconoscimento internazionale assegnato dalla Fee (Foundation for environmental education). Si tratta di Cirò Marina e Melissa nel Crotonese, Roccella Jonica nel Reggino e Trebisacce nel Cosentino, tutti e quattro i casi di conferme rispetto allo scorso anno.



I Comuni italiani che hanno ottenuto il riconoscimento internazionale sono in tutto 147 per un totale di 280 spiagge. In cima alla classifica delle regioni con il maggior numero di Bandiere Blu troviamo la Liguria (23 località) seguita dalla Toscana con 18 e dalle Marche con 17. Appena giù dal podio troviamo la Campania con 14 bandiere blu, seguita dalla Puglia con 11 spiagge.



I criteri guida per l'assegnazione delle Bandiere Blu vanno «dall'assoluta validità delle acque di balneazione» (devono avere una qualità «eccellente») all'efficienza della depurazione, dalla raccolta differenziata alle aree pedonali, piste ciclabili e spazi verdi, fino alla dotazione di tutti i servizi sulle spiagge.