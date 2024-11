Undici località per la Calabria tra i comuni rivieraschi che nel 2019 hanno ottenuto la Bandiera blu, 2 in più rispetto ai 9 dello scorso anno: Villapiana e San Nicola Arcella. Lo ha reso noto stamani a Roma la Foundation for environmental education, l'organizzazione internazionale no-profit, con sede in Danimarca, che promuove le buone pratiche per l'educazione ambientale.

Nessun vessillo invece per la provincia di Vibo Valentia che, con nomi come Tropea, Capo Vaticano, Pizzo e l'intera Costa degli dei rappresenta comunque il cuore turistico della Calabria, ma che, ancora una volta, resta esclusa dallo speciale elenco.

Queste le località divise per provincia. Cosenza: Tortora, Praia a Mare, Scalea, Roseto Capo Spulico, Trebisacce, Villapiana e San Nicola Arcella; Crotone: Cirò Marina e Melissa; Catanzaro: Sellia Marina, Soverato; Reggio Calabria: Roccella Jonica.

La Fee ogni anno assegna le Bandiere blu ai comuni italiani che si affacciano sul mare (ma anche sui laghi) sulla base di 32 criteri: balneabilità delle acque (secondo i dati Arpa), depurazione, raccolta differenziata, aree pedonali, piste ciclabili, servizi in spiaggia, abbattimento delle barriere architettoniche, ricettività alberghiera, educazione ambientale e altro.