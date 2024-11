Una nuova perturbazione staziona sulla Calabria e porterà un aumento dell’instabilità. In sostanza nei prossimi giorni sole e nuvole si alterneranno, con la possibile formazione d’isolati acquazzoni pomeridiani soprattutto nella giornata di oggi.

Nel fine settimana bisognerà fare ancora i conti con un po' di variabilità poiché l’alta pressione non riuscirà a imporsi sulla nostra regione. Questo vuol dire che, dopo un sabato prevalentemente soleggiato nella mattinata - con possibili annuvolamenti nel pomeriggio -, la giornata di domenica sarà abbastanza nuvolosa, con improvvisi scrosci di pioggia che potrebbero formarsi soprattutto sul versante tirrenico.





Per la prima metà di settembre i meteorologi prevedono per il Sud del Paese caratteristiche climatiche tipiche di fine estate. Il tempo sarà generalmente soleggiato, anche se potrebbero non mancare giornate più nuvolose e la conseguente generazione di temporali. Le temperature dovrebbero attestarsi intorno ai valori tipici del periodo ma non è da escludersi la possibilità di avere qualche giornata calda.

Nel dettaglio il meteo del weekend

Per sabato 31 agosto i meteorologi di 3Bmeteo prevedono un tempo instabile: «L'alta pressione non è ben strutturata a tutte le quote e questo consente a delle infiltrazioni di aria fresca in quota di raggiungere le nostre regioni. Possibile la formazione di nubi associati a rovesci e qualche temporale. I fenomeni irregolari saranno più probabili sulle zone montuose e interne ma non sono da escludersi anche lungo le coste. Le temperature caleranno di qualche grado ma il clima almeno per il momento sarà ancora caldo. Mari poco mossi».





A Reggio Calabria cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata con temperature intorno ai 31°C. Su Catanzaro cieli sereni o poco nuvolosi al mattino, con nubi in aumento fino a cieli molto nuvolosi e deboli piogge nel pomeriggio. Ampie schiarite in serata. La temperature massima registrata sarà di 29°C.



A Cosenza, Crotone e Vibo Valentia la giornata di sabato sarà caratterizzata da cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi. Le temperature saranno comprese tra i 29 e 32 °C.

La giornata di domenica primo settembre dovrebbe essere caratterizzata dalla stessa variabilità. Sul litorale ionico meridionale pioggia intermittente e schiarite. I venti saranno prevalentemente deboli e le temperature saranno comprese tra 27 e 33 °C. Sul litorale ionico settentrionale si registreranno nubi sparse con temperature comprese tra 25 e 33 °C. Sul litorale tirrenico possibile formazione di rovesci e temporali, le temperature saranno comprese tra i 26 e 33 °C.

A Cosenza cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento pomeridiano, ma nella notte sono previste precipitazioni. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 33°C.

Su Vibo Valentia, Catanzaro e Reggio Calabria i cieli saranno in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata. Le temperature si attesteranno intorno ai 28°C. Per finire, a Crotone la giornata di domenica sarà nel complesso variabile con nubi alternate a schiarite, più ampie durante le ore centrali del giorno. La temperatura massima registrata sarà di 29°C.