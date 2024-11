Bel tempo e tanto caldo. Il fine settimana in Calabria dovrebbe essere caratterizzato da condizioni atmosferiche ideali per chi ha la possibilità di andare al mare o in montagna. Non saranno altrettanto fortunati gli abitanti del Settentrione, dove invece sono previsti forti acquazzoni. Secondo il sito 3bmeteo.com è un’Italia divisa quella del primo week-end d'estate. Sabato sono previsti veloci temporali al Nord e su parte del Centro, punte di 38 gradi invece al Sud e sulle Isole maggiori. La prossima settimana cambierà tutto con l'anticiclone africano che interesserà il Nord e poi anche il Centro. «Mentre l'alta pressione rafforza le sue posizioni sul Mediterraneo - spiegano i meteorologi - in questo fine settimana la coda di una veloce perturbazione dividerà l'Italia. Una seconda più intensa ondata di caldo è prevista in avvio della nuova settimana sull'Europa centro occidentale fino a coinvolgere anche il Nord e poi anche il Centro». Da domani e per tutto il weekend, in particolare, se al Nord e in parte del Centro si verificheranno temporali, nelle regioni meridionali, in Sicilia ed in Sardegna ci sarà una nuova ondata di caldo africano, con temperature diffusamente oltre i 30 gradi e punte di 35-38 gradi nelle zone interne, specie della Sicilia.

Meno torride le temperature in Calabria, dove il gran caldo sta concedendo una tregua. Nel corso del weekend è attesa comunque una nuova rimonta dell'anticiclone nord-africano che darà luogo ad un'intensa avvezione d'aria calda d'estrazione sahariana: attese temperature ben superiori ai 35 °C sia sulla Campania che su Calabria e Sicilia.