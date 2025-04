Territorio contrario allo smaltimento dei rifiuti pericolosi nella discarica Sovreco: «Vanno portati via dalla Calabria». Intanto l’azienda fa sapere che non avvierà gli scavi fino al pronunciamento dei giudici amministrativi

Annullare, previa sospensione dell'efficacia, l'ordinanza del commissario straordinario del Sito di interessa nazionale di Crotone, Emilio Errigo, che impone ad Eni Rewind l'avvio dei lavori della bonifica con lo smaltimento dei rifiuti pericolosi nella discarica Sovreco di Crotone. È quello che chiedono Regione Calabria e Comune di Crotone al Tar Calabria al quale, stamani, hanno depositato dei motivi aggiuntivi alla causa pendente contro il decreto del ministero dell'Ambiente dell'1 agosto 2024. Decreto con il quale si intimava alla Regione Calabria di modificare il Provvedimento autorizzatorio unico regionale (Paur) in vigore che impediva ad Eni Rewind di smaltire i rifiuti in Calabria.

A seguito dell'ordinanza di Errigo, Regione e Comune di Crotone si sono affrettati a chiedere l'intervento del Tar per fermare la procedura.

«Tale atteggiamento prevaricatorio - si legge nel ricorso della Regione Calabria - con cui si pretende di smaltire i rifiuti pericolosi in assoluta violazione del vincolo imposto con il Paur regionale, impone l'adozione di una misura cautelare con provvedimento monocratico».

In particolare, sia Comune che Regione contestano l'incompetenza del commissario nella gestione della bonifica: «La normativa speciale - è scritto nei motivi aggiuntivi del Comune - prevede la possibilità di nomina del commissario di governo al solo ed unico fine di impiegare proficuamente le risorse di cui alla sentenza del Tribunale di Milano del 28.02.2012 (ammontanti ad oltre 70 milioni di euro) per le attività di riparazione del danno ambientale». Per la Regione, inoltre, «al commissario sono attribuiti generici poteri di impulso volti all'accelerazione, coordinamento e promozione degli interventi di bonifica e della riparazione del danno ambientale, ma non poteri di ordinanza in relazione alla materiale effettuazione delle attività di bonifica, né poteri sostitutivi di funzioni ministeriali in relazione alle funzioni di bonifica».

Tra i motivi di ricorso anche quelli della violazione del principio di collaborazione tra enti e quello di eccesso di potere per sviamento: «La gravità dell'inquinamento ambientale riscontrato a supporto delle sue tesi per smaltire urgentemente i rifiuti a Crotone - puntualizza il ricorso della regione - si presenta come un'ulteriore passaggio motivazionale irrilevante e solo paradossale. I rifiuti pericolosi vanno infatti smaltiti altrove, lontano da Crotone, proprio per le ragioni di tutela della salute e di diminuzione degli agenti inquinanti».

Eni: «Attendiamo pronunciamento Tar»

Intanto Eni Rewind fa sapere che «prende atto del ricorso presentato al Tar dalle istituzioni locali e non avvierà gli scavi della bonifica fino al pronunciamento dell'organo giudiziario amministrativo».