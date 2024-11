Due giorni di temperature rigide, precipitazioni nevose e piogge torrenziali soprattutto sul versante tirrenico. Fiocchi bianchi già su Sila e Serre vibonesi

Arriva la neve in Calabria, anche a quote collinari. Dal pomeriggio di oggi e per tutta la giornata di domani, la Protezione Civile annuncia nevicate al di sopra dei 600-800 metri sulla Calabria e sui settori settentrionali della Sicilia, con apporti al suolo generalmente moderati, fino ad abbondanti sui versanti tirrenici.



Sulla base delle previsioni disponibili è stata valutata per domani, 14 febbraio, allerta gialla sulla Basilicata, sulla Calabria, sulla Puglia meridionale, sul versante tirrenico centro-orientale della Sicilia. Permane l’allerta arancione per rischio idrogeologico.