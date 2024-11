In occasione di RiservAmica 2018 saranno visitabili, il 20 e il 22 maggio, le aree protette gestite dai Carabinieri Forestali

Promuovere la conoscenza e l’amore per la natura e la biodiversità in due giornate dedicate alla scoperta di ambienti naturali unici con l’aiuto di esperti. RiservAmica 2018 coinvolge anche la Sila. Sono 130 le aree protette gestite dai Reparti Carabinieri Biodiversità che in occasione della Festa Nazionale delle Riserve Naturali dello Stato verranno aperte al pubblico, quattro di queste si trovano in Calabria. Il tema scelto per la sesta edizione dell’evento nazionale è “Scopri l’Italia selvatica”, un invito a conoscere le attività svolte dall’Arma per la salvaguardia degli animali selvatici e del loro habitat.

Porte aperte anche al Centro Visita “A. Garcea”, in loc. Monaco-Vill.Mancuso di Taverna (nella Riserva Naturale statale “Poverella-Villaggio Mancuso”), dove il personale del Reparto Biodiversità accoglierà i visitatori per guidarli nei musei e lungo i sentieri didattico/naturalistici dando vita ad approfondimenti e laboratori di educazione ambientale. Questo già domenica 20 maggio che prevede pure una serie di eventi collaterali al quale poter partecipare. Mentre martedì 22 maggio, in occasione della Giornata Mondiale della Biodiversità, la giornata sarà dedicata alle scolaresche.