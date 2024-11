Se non è emergenza poco ci manca. È giunto quasi al collasso l'impianto di trattamento dei rifiuti in località Alli a Catanzaro e l'unica discarica ancora attiva in Calabria, la Sovraeco di Crotone, non versa in condizioni migliori. Ha quasi raggiunto il limite di saturazione riducendo la quantità di carichi in ingresso e producendo un effetto domino sull'intera provincia e non solo.



Da una settimana di protrae infatti il blocco dei conferimenti nell'impianto di Alli che ha accumulato un tale quantitativo di scarti, senza sapere più dove trasportarli dopo la riduzione dei carichi decisa a Crotone, da esser stata costretta a serrare i cancelli. Nei giorni scorsi il blocco ai conferimenti aveva colpito anche la città di Catanzaro, che beneficia di una corsia preferenziale ospitando l'impianto in cui vengono riversati i rifiuti dell'intera provincia. Due giorni di mancati conferimenti che hanno impedito alla società che gestisce la raccolta differenziata di portare a termine le operazioni di ritiro delle frazioni dalle utenze precipitando la città nel caos e nella sporcizia.



Questa mattina l'impianto ha parzialmente ripreso le attività aprendo i cancelli ai camion provenienti da Catanzaro ma non a quelli dei comuni della provincia.



Luana Costa