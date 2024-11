Il sindaco metropolitano di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà si è recato questo pomeriggio a Catanzaro per un incontro con il presidente ff della Regione Calabria Spirlì e l’assessore De Caprio in merito alla situazione del ciclo rifiuti nel territorio metropolitano di Reggio Calabria.

Rientrato da Roma dove si trovava per impegni istituzionali, il sindaco ha chiesto ed ottenuto un incontro urgente, registrando da parte dei vertici della Cittadella – si legge in una nota - una proficua convergenza ed una volontà comune verso la risoluzione delle problematiche che attualmente si riscontrano nel conferimento dei rifiuti in molti Comuni del comprensorio.

Nello specifico, viste le difficoltà legate agli impianti, il sindaco Falcomatà, il vicepresidente Spirlì e l’Assessore De Caprio hanno concordato la riapertura della trasferenza verso le discariche sul territorio della Puglia, che hanno già dato disponibilità ad accogliere i rifiuti calabresi.

Registrata inoltre la disponibilità da parte della Regione a mettere a disposizione un impianto mobile per il trattamento della frazione organica al fine di decongestionare l’impianto di Vazzano.

Il sindaco Falcomatà ha espresso soddisfazione per l’esito dell’incontro, sottolineando «la disponibilità da parte della Regione nell’attivare una proficua sinergia finalizzata alla risoluzione delle problematiche in atto».