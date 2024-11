Da due giorni i mezzi della Sieco sono bloccati ai cancelli dell'impianto di Alli senza poter conferire l'immondizia. Domani nuovi disagi per il ritiro della frazione organica

Proseguono i disagi a Catanzaro nel ritiro della raccolta differenziata. Da ieri i mezzi della Sieco, società che in città gestisce il servizio di raccolta, sono bloccati all’impianto di Alli. Questa mattina si è riuscito a conferire solo il 50% degli automezzi; la restante parte potrà conferire nella giornata di venerdì. Per questa ragione, la raccolta della carta per le utenze domestiche, prevista oggi è stata parziale. Si spera di completarla domani, giovedì 1 novembre, insieme alla raccolta della frazione organica. Si specifica che la raccolta subirà comprensibili ritardi.

l.c.