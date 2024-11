'Il ringraziamento più grande va agli attivisti del comitato #salviamocapocolonna, che si sono battuti strenuamente, ma con intelligenza e cultura, senza sfociare mai nella violenza'

"La rimozione del cemento da Capo Colonna è una vittoria di associazioni e comitati, noi siamo stati soltanto abili portavoce in Parlamento". Lo afferma il deputato M5s Paolo Parentela, sulla conclusione dei lavori di rimozione del cemento che coprivano il colonnato dell'antico foro romano nel parco archeologico di Capo Colonna, oggetto di interrogazioni parlamentari e proteste dei cittadini di Crotone. Il parlamentare continua: "Siamo grati all'impegno delle associazioni Sette Soli e Gettini di Vitalba, che ci hanno fornito supporto di carattere tecnico utile a far comprendere al ministero lo scempio in atto in uno dei parchi archeologici più importante del meridione. Ma il ringraziamento più grande va agli attivisti del comitato #salviamocapocolonna, che si sono battuti strenuamente, ma con intelligenza e cultura, senza sfociare mai nella violenza".

Parentela conclude: "Ora si deve agire per creare un circolo virtuoso attorno al parco archeologico di Capo Colonna. Servono interventi seri e mirati per una migliore fruibilità del sito, che restituisca giustizia alla gloriosa storia che è capace di raccontare".