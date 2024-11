Il comune di Cassano ha ottenuto dal Ministero dell'Interno, due milioni e mezzo finalizzati alla realizzazione di interventi riguardanti la messa in sicurezza di alcune aree ben individuate del territorio. Nel commentare l'avvenuto finanziamento, il sindaco di Cassano Gianni Papasso, ha ricordato che «l'amministrazione comunale, lo scorso mese di settembre 2020, aveva partecipato al bando emanato dal Ministero dell'Interno di cui all'art.1 comma139 della Legge 145/2018 facendo istanza di relativo finanziamento per tre proposte progettuali. Le opere proposte erano la messa in sicurezza di Piazzetta Diaz per 600 mila euro di lavori, la messa in sicurezza dell'area delle Grotte di Sant'Angelo per 950 mila euro di lavori e alla messa in sicurezza della zona del Vallone Corvo per altri 950 mila euro».

«Tutte e tre le proposte - ha annunciato Papasso - sono state ammesse a finanziamento. Nonostante le emergenze e le tante criticità del periodo che stiamo attraversando, l'amministrazione comunale continua a lavorare quotidianamente con grande impegno, abnegazione e passione a servizio della città. Questi risultati positivi segnano e confermano che quando si opera per il bene comune i risultati non tardano ad arrivare».

