L’azienda edile sta effettuando lavori in un edificio in via Buccarelli. Non si tratta di rifiuti pericolosi

Proseguono incessantemente i controlli sul territorio di Catanzaro finalizzati a prevenire e reprimere gli episodi di conferimento selvaggio di rifiuti di ogni genere che deturpano il decoro delle strade cittadine. Gli agenti della polizia locale, coordinati dal tenente colonnello Franco Basile, su input dell'assessore all’ambiente Giampaolo Mungo, nella giornata di ieri hanno individuato i soggetti che conferivano rifiuti indifferenziati in maniera illecita in via Buccarelli per conto di una ditta che sta eseguendo dei lavori presso un edificio.

La stessa è stata diffidata a ritirare il materiale depositato a fianco dei contenitori della raccolta differenziata custodendolo in area privata prima di effettuare il corretto smaltimento come previsto per legge. La Polizia locale ha specificato che non si tratta di rifiuti pericolosi e che i controlli su tutto il territorio cittadino continueranno in modo serrato.

“Non si possono più tollerare comportamenti di questo genere – ha commentato l’assessore Mungo – che vanno contrastati con decisione sensibilizzando la comunità a segnalare gli eventuali trasgressori. I cittadini che non fanno la differenziata arrecano un grave danno di immagine ed economico alla città, rischiando di vanificare tutti gli sforzi compiuti finora dall’amministrazione comunale. È necessario ribadire, quindi, l’appello a rispettare le regole previste per il corretto conferimento dei rifiuti, un impegno di civiltà a tutela del decoro e dell’ambiente che a lungo termine potrà portare anche un beneficio economico in termini di risparmio sulle tasse”.

l.c.