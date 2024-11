I rifiuti venivano prodotti da un'impresa attiva nel settore della vendita e riparazione di pneumatici sita in viale Magna Graecia

Nel corso dei servizi finalizzati alla tutela ambientale, le stazioni dei carabinieri forestali di Catanzaro e Taverna, hanno individuato un deposito illecito di rifiuti, costituiti da circa 2000 pneumatici fuori uso, a Catanzaro, in località Germaneto, all’interno di stazione di rifornimento di carburanti.

In particolare, i rifiuti che venivano prodotti da una impresa attiva nel settore della vendita e riparazione di pneumatici sita in viale Magna Graecia a Catanzaro, venivano depositati illegalmente e in grosse quantità, all’interno dell’area di servizio, in violazione delle norme del testo unico sull’ambiente, in attesa di essere smaltiti.

Dopo le formalità di rito, ed individuati i soggetti responsabili, i pneumatici fuori uso sono stati sequestrati ed è stata applicata la legge sui reati ambientali del 2015, che prevede, per questa tipologia di violazioni, la possibilità di impartire, da parte della polizia giudiziaria specializzata, delle prescrizioni al trasgressore, le quali, se rispettate e con il pagamento di una sanzione pecuniaria, consentono l’estinzione del reato.