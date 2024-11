Si preannunciano disagi a Catanzaro nella giornata di domani per la raccolta differenziata della carta per le utenze domestiche e dell’organico e del multimateriale per le utenze commerciali e potrebbe essere l’inizio di una lunga serie di disservizi.

Ad annunciarlo l’assessore all’Ambiente del Comune di Catanzaro, Domenico Cavallaro, dopo il blocco all'impianto di Alli dei mezzi della Sieco, società che in città gestisce il servizio di raccolta differenziata. I camion che non hanno potuto conferire i materiali e rimasti carichi di rifiuti, non saranno domani nelle condizioni di portare a termine la raccolta delle frazioni previste in calendario.

«Nostro malgrado, sta succedendo – ha chiarito l’assessore - quello che aveva denunciato il sindaco nelle scorse settimane: se la Regione non sbloccherà lo stallo degli impianti autorizzati alla raccolta degli scarti, verranno vanificati tutti gli sforzi fatti, fino a questo momento, per lanciare e gestire il ciclo di raccolta differenziata in modo virtuoso».

l.c.