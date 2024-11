Un cetaceo di grandi dimensioni è spiaggiato dalla giornata di ieri nel tratto di costa di competenza del comune di Botricello nel catanzarese. Non si conoscono le cause dello spiaggiamento dell'animale ma ancora non sono stati assunti provvedimenti finalizzati alla rimozione. Già da ieri sono in corso sopralluoghii della Guardia Costiera.

Luana Costa