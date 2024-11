Catanzaro, quartiere Santa Maria, via della Resistenza. Qui alcuni cittadini sono costretti a vivere accanto ad una fogna a cielo aperto, una situazione di degrado igienico sanitario che gli stessi cittadini hanno prontamente segnalato al Comune già diversi mesi fa ma la situazione non è cambiata. E intanto la fogna sta raggiungendo anche l'interno dei palazzi. Ma il problema non è solo la fuoriuscita di liquame dalla condotta fognaria. In questo quartiere a sud della città regna il degrado più totale con rifiuti abbandonati nel cortile e cornicioni pericolanti.