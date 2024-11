Si sentono cittadini di serie B gli abitanti del quartiere Gagliano, a nord della città di Catanzaro. Nella piazza principale, con un’area dedicata ai bambini quasi inesistente, una zona destinata ai parcheggi con mezzi abbandonati, un campo di calcio per i ragazzi, uno di bocce per gli adulti invasi da arbusti ed erbacce, ogni cosa è abbandonata a se stessa. «Il nostro quartiere è troppo trascurato – dicono i residenti – non si fa niente di buono». Cittadini privati dunque di un’area attrezzata e una zona che, da potenziale luogo di svago e socializzazione, è diventato il simbolo di degrado.