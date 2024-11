Il procedimento è bloccato da tre anni dopo la decisione del Comune di eliminare il servizio di bollettazione dei canoni idrici

Si procederà con una nuova gara d'appalto per la costruzione del nuovo depuratore. E' questa la decisione assunta nei giorni scorsi dal Comune di Catanzaro dopo le lunghe trattative intercorse con l'associazione temporanea d'impresa vincitrice della gara d'appalto. Nessun accordo è stato raggiunto dalla compagine societaria dopo la scelta di Palazzo De Nobili di eliminare il servizio di fatturazione dei canoni idrici che aveva provocato dissidi tra le sei ditte che compongono l'associazione temporanea d'impresa. Proprio in questi giorni l'ufficio tecnico ha prediposto l'iter di revoca dell'aggiudicazione provvisoria propedeutica alla predisposizione di una nuova gara. Non si profilano dunque, tempi brevi per la costruzione del nuovo impianto dopo il sequestro del vecchio depuratore di località Verghello disposto dalla Guardia Costiera di Soverato.

Luana Costa