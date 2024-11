E' stato trainato sulla spiaggia. Dai rilievi effettuati non risultano pericoli

Un fusto sospetto è stato rinvenuto questa mattina al largo delle coste ioniche catanzaresi dalla Capitaneria di porto. L'oggetto di cui ancora non è chiara l'identità è stata rinvenuto all'ingresso del posto di Casciolino nel quartiere marinaro e immediatamente trainata per essere messa in sicurezza sulla banchina portuale.

E' stata la stessa capitaneria di porto a contattare i vigili del fuoco del comando provinciale che giunti sul posto hanno provveduto ad effettuare le misurazioni strumentali di competenza. Dai rilievi effettuati risulta che non ci sia alcun pericolo. Si tratta infatti di una vecchia boa dove attraccavano le imbarcazioni.

Luana Costa