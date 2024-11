Sarà precluso il transito pedonale nella zona della Valle dei Mulini e sarà riattivato e potenziato il sistema di videosorveglianza

L’amministrazione provinciale di Catanzaro ha deciso adottare una serie di misure di prevenzione per scongiurare il verificarsi di ulteriori incendi come quelli che martedì scorso e di nuovo la notte tra venerdì e sabato hanno interessato la zona est della città danneggiando la vegetazione presente all’interno del parco della biodiversità mediterranea di Catanzaro e il parco ippico Valle dei Mulini. Da mercoledì 26 luglio saranno intensificati i controlli nei 66 ettari di polmone verde nel cuore della città anche con l’utilizzo di mezzi meccanici da parte del personale del parco e degli addetti al servizio di vigilanza coadiuvati dalle guardie particolari giurate del WWF Italia, gruppo di Catanzaro e con l’ausilio delle Forze dell’ordine. I provvedimenti sono stati predisposti nel corso della riunione del comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza organizzato in Prefettura venerdì 21 luglio. I particolari sono stati illustrati questa mattina dal presidente della Provincia di Catanzaro, Enzo Bruno, nel corso di una conferenza stampa.

Le misure di prevenzione antincendio

Per consentire la massima vigilanza sarà precluso il transito pedonale all’intera zona denominata Valle dei Mulini, incluso il percorso benessere all’interno del parco della biodiversità dalle ore 22 alle ore 7 del giorno successivo nel periodo dal 26 luglio al 31 agosto 2017. I trasgressori saranno denunciati a norma di legge. La sorveglianza sarà, quindi, effettuata dalle maestranze provinciali, dai volontari del WWF e dagli uomini della vigilanza, con il fondamentale supporto delle forze dell’ordine che effettueranno ronde nelle ore pomeridiane e notturne. Il settore Patrimonio, inoltre, si sta già adoperando per riattivare e potenziare la video sorveglianza lungo il percorso coperto.

Concorso ippico posticipato di un mese

In seguito alla valutazione dei danni dei due incendi susseguitisi la scorsa settimana, che si possono definire importanti anche se non ingenti, la Fise e l’Amministrazione provinciale di Catanzaro hanno deciso di posticipare di un mese lo svolgimento dell’importante concorso ippico che avrebbe dovuto svolgersi al parco ippico la Valle dei Mulini dal 4 al 6 agosto prossimi. Risultano, infatti, compromessi l’impianto elettrico e parte dei box. Il settore tecnico quindi sta procedendo alla messa in sicurezza e alla sistemazione delle parti della struttura compromessa. Ma l’appuntamento con l’importante concorso ippico nazionale che ha la partnership del Ministero delle Politiche agricole è solo rinviata: hanno dato la propria adesione già 180 cavalieri.

I ringraziamenti alle forze in campo

Il presidente Bruno ha voluto, ancora una volta, ringraziare quanti si sono adoperati per scongiurare che il parco della biodiversità venisse divorato dalle fiamme, a partire dal prefetto Luisa Latella, che ha avuto un ruolo fondamentale nella gestione dell’emergenza adoperandosi per attivare in tempi record gli interventi aerei. “Il peggio è stato evitato grazie al tempestivo e fondamentale intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Catanzaro, che ringrazio ancora una volta per il coraggio e la passione con cui hanno affrontato l’emergenza – ha ribadito il presidente Bruno – per mettere al riparo il Parco dalle fiamme: l’impegno e la sinergica collaborazione di tutte forze dell’ordine delle squadre di operai e volontari del settore in campo, hanno consentito di limitare in maniera consistente i danni alla Valle dei Mulini e alla struttura principale del parco della biodiversità. Con notevoli sforzi stiamo garantendo anche il taglio erba lungo le arterie provinciali in particolare quelle che collegano mete turistiche e località di vacanza – ha concluso il presidente della Provincia di Catanzaro -. Ma la situazione è davvero difficile: solo la passione e l’impegno che svolgiamo assolutamente da missionari ci permette di andare avanti. Per questo rivolgo un accorato appello ai cittadini: aiutateci a vigilare sul parco della biodiversità, chiediamo un supplemento di sensibilità per preservare questo gioiello”.

l.c.