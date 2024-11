Si avviano verso l'istituzionalizzazione le dune di Giovino, area naturalistica situata a cavallo tra il mar Ionio e la statale 106, ultimo scorcio di spiaggia catanzarese non ancora intaccata dall'erosione costiera. L'obiettivo è preservarla da eventuali speculazioni e dal degrado urbano tutelando le specie animali e vegetali che qui hanno trovato un habitat ideale. Le dune sono il frutto della progressiva stratificazione di sabbia sospinta dal mare durante la stagione invernale e solidificatasi grazie all'azione del vento e dell'insediarsi di arbusti e specie erboree.

La battaglia in difesa dell'area è nata su impulso di un buon numero di cittadini che si sono dedicati a studiare il sito naturalistico spingendo l'amministrazione comunalea rendersi promotrice nei confronti della Regione Calabria di un'istanza volta alla tutela e alla valorizzazione. Nei giorni scorsi il Comune di Catanzaro ha manifestato la volontà di avviare una richiesta alla Cittadella regionale per istituzionalizzare l'area rendendola parco periurbano ma lasciando aperta la possibilità in futuro di dichiararla riserva naturalistica.

Luana Costa