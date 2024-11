L'assessore all'Ambiente Domenico Cavallaro: «C’è una piccola parte di cittadini incivili che pensa di fare come meglio crede, calpestando gli sforzi di chi lavora per il bene della città»

La riattivazione delle fototrappole a Catanzaro ha prodotto i primi risultati. I vigili urbani del nucleo ambientale di Polizia locale, coordinati dal tenente colonnello Salvatore Tarantino, hanno elevato una serie di sanzioni per limitare il fenomeno dell’abbandono indiscriminato di sacchetti e di rifiuti ingombranti. Un’attività di rilevazione che proseguirà monitorando le zone maggiormente esposte a questi atteggiamenti di inciviltà.

«L’amministrazione Abramo – ha spiegato l’assessore all'Ambiente Domenico Cavallaro - non ha nessuna intenzione di abbassare la guardia e sta proseguendo, grazie al lavoro dei vigili urbani, con ancora più decisione su questa strada. Si può vedere, grazie all’ausilio delle immagini come alcuni cittadini, noncuranti dei continui appelli, continuino a spargere immondizia lungo le strade e nelle scarpate del territorio, creando delle vere e proprie micro discariche, ovviamente abusive. I vigili urbani, grazie alle fototrappole, hanno potuto individuare i trasgressori delle ordinanze ed elevare verbali a loro carico. Ancora una volta – ha aggiunto l’assessore -, c’è una piccola parte di cittadini incivili che pensa di fare come meglio crede, calpestando gli sforzi di chi lavora per il bene della città, e in barba ai cittadini onesti, che sono molti di più e che hanno un estremo rispetto per l’ambiente e il decoro del capoluogo».

l.c.