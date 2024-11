L’acqua è tornata potabile nelle zone di Catanzaro interessate dal divvieto emesso nella giornata di ieri. Lo rende noto il Comune tramite una nota. "Dalle nuove analisi che l’Asp ha effettuato sui campioni prelevati stamattina nel punto di campionamento di via Lombardi è emerso – si legge sull’ordinanza - che al momento non esistono altri motivi che impediscano l’utilizzo per uso potabile dell’acqua della rete in quanto il parametro del ferro che ieri aveva evidenziato limiti superiori al consentito è risultato nella norma".

«L’unità operativa igiene, alimenti e nutrizione dell’azienda sanitaria, diretta da Francesco Faragò – prosegue la nota - ha pertanto proposto al Comune la revoca dell’ordinanza di divieto diramata all’incirca 24 ore fa.

Il sindaco Sergio Abramo, ha quindi firmato il decreto, con il quale viene revocato il provvedimento emesso ieri, giovedì 27 settembre, ristabilendo l’utilizzo dell’acqua a scopo potabile per tutte le utenze di viale De Filippis, via Lombardi, via Massara, via Zanotti Bianco, via Gioacchino da Fiore, via Barlaam da Seminara e Cavita.