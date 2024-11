Un ucraino è stato rapinato. La squadra volante ha individuato l’autore del furto restituendo il maltolto al proprietario

Nel primo pomeriggio di ieri un cittadino ucraino vittima di una rapina ha chiesto l’intervento della polizia. La sala operativa tempestivamente ha fatto intervenire una pattuglia della squadra volante che in circa un’ora ha individuato ed arrestato il malvivente.

Luogo della rapina un autobus sul quale viaggiava il cittadino ucraino che è stato avvicinato ed aggredito da un uomo, il quale approfittando del fatto che l’autobus effettuava una fermata nei pressi della stazione ferroviaria di Catanzaro Lido si dava alla fuga dopo aver spintonato la vittima e sottratto il cellulare con il quale si apprestava a chiede soccorso.

Gli agenti acquisita rapidamente la descrizione del rapinatore, si portavano nell’area adibita a deposito della stazione ferroviaria, ove tra diversi extracomunitari, notavano uno straniero rispondente alla descrizione, il quale si mostrava molto nervoso. Sottoposto a perquisizione personale, nel suo borsello è stato trovato il cellulare che aveva appena rapinato e non fornendo valide giustificazioni circa il suo possesso è stato condotto negli uffici della questura.

Successivamente, la vittima della rapina, alla quale per le lesioni subite è stata diagnosticata dal locale pronto soccorso una prognosi di dieci giorni, ha riconosciuto il cellulare che, quindi, gli è stato restituito Dopo le formalità di rito, il rapinatore, K.A senegalese di 23 anni, è stato dichiarato in arresto per il reato di rapina e condotto, su disposizioni del P.M. di turno, nella camera di sicurezza della questura, in attesa dell’udienza di convalida.

l.c.