Anche quest’anno si conferma tra le spiagge italiane a misura di bambino, promosse dai pediatri. Spiagge che nel 2018 diventano 136 con due new entry che fanno della Calabria la prima regione per numero di località premiate con la Bandiera verde.

Acqua limpida e bassa vicino alla riva, giochi, spazi per le necessità di mamme e bambini, locali, ristoranti e gelaterie. Anche quest’anno e per la quinta volta consecutiva, Centofontane di Crosia si conferma tra le spiagge italiane a misura di bambino, promosse dai pediatri. Spiagge che per il 2018 diventano 136 con due new entry che fanno della Calabria la prima regione per numero di località premiate con la Bandiera verde 2018.

Il prestigioso riconoscimento è assegnato dai Pediatri

I riconoscimenti sono stati assegnati a Montesilvano (Pe), nel corso del IV Convegno nazionale delle 'Bandiere Verdi', tenutosi lo scorso 21 aprile, presieduto da Italo Farnetani, ordinario di Pediatria della Libera università Ludes di Malta.

La ricetta dei pediatri per una località di mare ideale per i bambini più piccoli prevede dunque: "Sabbia meglio di sassi e rocce, un po' di spazio fra gli ombrelloni per giocare, acqua che non diventi subito alta in modo che ci si possa immergere in sicurezza".

I pediatri, inoltre, hanno sempre privilegiato le spiagge attrezzate ove ci fosse la presenza degli assistenti di spiaggia, indispensabili per intervenire in caso di emergenza, e questo anche per la garanzia di pulizia. Utile la presenza anche di un bar che possa rispondere alle varie esigenze dei bambini, per esempio per lo spuntino di metà mattinata, la merenda, o scaldare il latte per i più piccini.

Diciotto le spiagge verdi in Calabria

Nella nostra regione le bandiere verdi sono state conferite a: Bianco (Reggio Calabria), Bova Marina (Reggio Calabria), Bovalino (Reggio Calabria), Capo Vaticano (Vibo Valentia), Cariati (Cosenza), Cirò Marina-Punta Alice (Crotone), Isola di Capo Rizzuto (Crotone), Locri (Reggio Calabria), Melissa-Torre Melissa (Crotone), Mirto Crosia (Cosenza), Nicotera (Vibo), Palmi (Reggio Calabria), Praia a Mare (Cosenza), Roccella Jonica (Reggio), Santa Caterina dello Jonio Marina (Catanzaro), Siderno (Reggio Calabria), Soverato (Catanzaro), Squillace (Catanzaro)