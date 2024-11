Si è tenuta venerdì 23 e sabato 24 febbraio a Cleto, il comune dei due castelli, l'assemblea regionale delle Guide Ambientali Escursionistiche Calabresi associate ad Aigae. Le tante guide provenienti da tutta la regione e dai vari parchi nazionali, regionali e riserve naturalistiche, hanno preso parte a questa due giorni di incontri, formazione e confronto.

Aigae, con le sue 3500 guide che operano su tutto il territorio nazionale e con più di 30 anni di storia alle spalle, è una realtà che forma professionisti che si occupano di eco-turismo e di educazione ambientale, temi sempre più attuali e importanti per la salvaguardia e tutela dei nostri territori.

«È stata un'assemblea molto produttiva grazie ai diversi argomenti trattati con momenti di riflessione e confronto - dichiara il coordinatore regionale Andrea Laurenzano - ma anche di formazione con il modulo di sicurezza in montagna, un tema sempre a noi caro e fondamentale per la conduzione. Le attività outdoor sono molteplici e ognuna deve essere praticata in piena sicurezza, limitando il più possibile i rischi che in natura sono sempre dietro l'angolo. Capire come affrontare eventuali pericoli e come comportarsi è di fondamentale importanza e noi guide abbiamo la responsabilità di accompagnare in piena sicurezza chi vuole praticare attività in natura. Ringrazio tutti i soci che hanno partecipato, il presidente nazionale Guglielmo Ruggiero che si è collegato in videoconferenza durante il coordinamento contribuendo ai lavori, e il sindaco di Cleto Armando Bossio con la sua comunità per averci accolto».

«Per noi è stato importante aprire una collaborazione con un'associazione come Aigae e ospitare una delle loro assemblee - dichiara invece il giovane sindaco Bossio - la presenza di tanti professionisti come guide escursionistiche all'interno del castello di Savuto è stato davvero bello. Ringrazio il coordinatore regionale e tutti i soci che hanno partecipato, e resto disponibile per altre iniziative future. Il nostro territorio, come tanti altri, deve costruire il proprio rilancio economico individuando la vocazione naturale del luogo e la nostra si basa su un turismo sostenibile, culturale e naturalistico. Un'idea che ormai da due anni, dall'inizio del nostro mandato, sta prendendo forma» con varie iniziative e dare spazio ad incontri del genere rappresenta un altro tassello importante».