Temperature in picchiata e neve anche a quote medio basse in provincia di Cosenza, dove nel giro di poche ore si è passati dal clima primaverile ad un deciso ritorno dell’inverno. Nevicate abbondanti hanno imbiancato la Sila, da Acri e San Giovanni in Fiore, a Spezzano e Camigliatello. Scuole chiuse in molti centri, tra cui anche Casali del Manco e Celico, e disagi lungo la Statale 107 dove alcuni veicoli sono finiti di traverso sulla carreggiata. Chiusi per il maltempo anche gli impianti sciistici di Lorica. I fiocchi sono comparsi brevemente anche nella fascia delle Serre cosentine, tra Mendicino e Cerisano. Più intensa la nevicata nel territorio del comune di Domanico, nelle frazioni di altitudine superiore ai settecento metri.

Bufera a Campotenese e vento forte in autostrada

Situazione critica anche sull’Autostrada del Mediterraneo, nell’area del Pollino, dove ancora vige l’obbligo di transito con le catene o con pneumatici invernali. Gli automobilisti sono stati sorpresi a Campotenese da una bufera di neve. Disagi e danni si sono però registrati soprattutto per il vento che ha ribaltato alcuni mezzi pesanti tra gli svincoli di Sibari e Frascineto. La A2 è rimasta temporaneamente chiusa, per consentire la rimozione dei veicoli. Uno dei camionisti coinvolti è rimasto ferito in modo non grave. Per estrarlo dalla cabina di guida si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco.