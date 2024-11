Trattative in corso tra l’Amministrazione Stasi e il Ministero della Cultura per l’acquisizione dell'immobile al patrimonio comunale

Il faro di Capo Trionto potrebbe essere acquisito al patrimonio comunale. È tra gli obiettivi dell’Amministrazione comunale in carica propendere per un intervento di recupero e di valorizzazione dell’area, di alto valore storico e, collocato in una zona costiera particolarmente suggestiva, quella meno contaminata nel tempo dal cemento selvaggio. Il Faro ricade su proprietà demaniale ed è per queste ragioni che l’amministrazione comunale ha avanzato la richiesta, in questi ultimi giorni, al segretariato regionale per la Calabria del Ministero della Cultura l'indizione di un tavolo tecnico operativo, al fine di discutere dell'acquisizione del bene da parte del Comune e concordare le azioni di recupero e valorizzazione dell'intera area.

La richiesta è stata accolta e il Ministero della Cultura ha invitato l'amministrazione a partecipare a un incontro tecnico il prossimo giovedì 30 settembre nella sede del Segretariato Regionale per la Calabria a Roccelletta di Borgia. «Al momento versa da tempo in condizioni di abbandono e degrado insieme all'intera area circostante. Tra gli obiettivi, si sottolinea in una nota dell’Amministrazione, la possibilità di realizzare un parco ambientale e marino, con attività di studio connesse anche alla presenza della preziosa Posidonia sul nostro fondale».