Si intensificano i controlli e le attività della Polizia Municipale di Cosenza finalizzati a contrastare il fenomeno delle auto abbandonate in città. Ad occuparsene, su indicazione del comandante del Corpo, Alessia Loise, il Nucleo Decoro Urbano coordinato dall’ispettore Giacomo Fuoco.

Nelle scorse ore gli agenti del Nucleo hanno portato a termine 5 operazioni di rimozione di altrettante autovetture abbandonate, rinvenute in diverse zone della città, nei pressi del Castello Svevo, in via Popilia ed anche in centro, in via Montegrappa. L’attività del Nucleo decoro urbano proseguirà anche nei prossimi giorni. Il servizio di rimozione è espletato dal competente Ufficio della Polizia Municipale, in collaborazione con una ditta specializzata, con la quale il Comune ha in essere un rapporto di convenzione. Altri accertamenti e l’avvio di ulteriori procedure per la eliminazione dalle strade cittadine di altri veicoli abbandonati sono in corso e saranno portati a termine nelle prossime settimane.