14.15 - Definitivi i dati, scrutinate tutte le schede. A Cosenza vince il sindaco uscente Mario Occhiuto con il 59,65%. Carlo Guccione si ferma al 19,81%. Paolini al 10,85%. Valerio Formisani conquista il 5,98% dei votanti, Coscarelli il 4,42%.

02.00 - Secondo una prima proiezione il sindaco uscente Mario Occhiuto sarebbe in testa con il 60%, mentre Carlo Guccione si fermerebbe al 18%. Per Enzo Paolini l'8%. 'Abbiamo cercato il miracolo ma non ci siamo riusciti' il commento di Carlo Guccione, che ammette la sconfitta.

6-06, 1:46 - Ai microfoni di LaC Paolini commenta i primi dati informali che giungono dai seggi, e che danno largamente in vantaggio l'ex sindaco Occhiuto. Per Paolini i dati parziali fanno pensare a una vittoria al primo turno per Occhiuto. L'avvocato si è detto deluso per l'affermazione deludente della sua compagine, pur condotta tra mille difficoltà.

La campagna elettorale per le comunali è conclusa, ed è stata senza esclusioni di colpi. Le opposizioni hanno sollevato pubblicamente, anche con interrogazioni parlamentari, il tema dei debiti personali di Mario Occhiuto e quello degli affidamenti diretti, una costante durante gli anni dell'ultima amministrazione di centrodestra. L'ex sindaco ha risposto duramente ad ogni attacco, respingendo ogni addebito e difendendo i suoi 'fedelissimi', e si è posto come il candidato 'solo contro tutti', cacciato con una 'congiura di Palazzo'. Accanto ai tre 'favoriti', Formisani, sostenuto da Sinistra Italiana e da altri movimenti a sinistra del Pd, e Coscarelli, il candidato del Movimento 5 stelle.

A Cosenza si registra una massiccia affluenza ai seggi, soprattutto in quelli del centro.Uno dei primi candidati asindaco per il comune di Cosenza è stato l'esponente del Movimento 5 Stelle Coscarelli che si recato alla sezione numero 77 completando le operazioni di voto in quella che si preannuncia una giornata di attesa per numeri e affluenza alle urne.

