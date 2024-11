I consiglieri comunali di Cosenza aderenti alla Piattaforma, Marco Ambrogio, Francesco Cito, Pasquale Sconosciuto e Francesco Spadafora, unitamente a Giuseppe D’ippolito, Enrico Morcavallo, Massimo Lo Gullo e Gaetano Cairo, hanno chiesto la convocazione di una seduta del civico consesso con all’ordine del giorno una discussione relativa alle problematiche dei lavoratori di Ecologia Oggi, società appaltatrice della raccolta dei rifiuti, della pulizia delle strade e di altri servizi di decoro urbano.

Chiesti approfondimenti alla società

Già nei giorni scorsi, gli esponenti della Piattaforma avevano chiesto all’azienda la partecipazione ad un tavolo di confronto, per chiarire i motivi che avevano portato alla sospensione di alcuni dipendenti, ma anche per una verifica della qualità delle prestazioni svolte e della loro rispondenza rispetto al capitolato d’appalto. La richiesta di convocazione non è stata sottoscritta dal consigliere comunale della Piattaforma Giovanni Cipparrone, per questioni di opportunità, essendo egli anche dipendente proprio di Ecologia Oggi. .