L’amministrazione comunale di Cosenza sta procedendo ad alcune opere di bonifica nella parte alta del fiume Busento, disposte dall’assessore alla protezione civile Carmine Vizza, per la prevenzione del dissesto idrogeologico. Gli interventi sono condotti in collaborazione con le squadre del Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Meridionali del Cosentino, in virtù di una convenzione stipulata tra gli enti, e riguardano l'area di via Oberdan e di Lungo Busento Tripoli fino a tutta l'area sottostante il Ponte Mancini. Disponendo i lavori di bonifica, l'assessore Vizza risposto anche alle sollecitazioni dei residenti che, in una petizione, avevano sottoposto all'attenzione del comune l'esigenza di procedere alla pulitura del fiume per la presenza, nell'area interessata, di una fitta boscaglia, costituita da canneti e sterpaglie d'ogni genere.