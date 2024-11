La segnalazione arriva dal consigliere comunale Enrico Pedace che ha scritto al sindaco e ad alcuni dirigenti comunali affinchè si risolva la problematica

Una piccola discarica a cielo aperto contente lastre di amianto abbandonate su un terreno di proprietà del Comune: è la segnalazione lanciata dal consigliere comunale di Crotone, Enrico Pedace, sotto richiesta di alcuni cittadini. La scoperta è stata fatta in via Fiume Esaro, nella periferia del capoluogo pitagorico, sopra le nuove vasche di accumulo adiacenti il parco eolico San Biagio.

Quello riscontrato sarebbe un grave problema ambientale in via Fiume Esaro, insieme ad un pericolo per la sicurezza e l’incolumità dei cittadini, vista la presenza di vasche vuote senza recinzione. La segnalazione riguarda anche la presenza di rifiuti, oltre che del già citato amianto. Pedace, in merito a questa faccenda, ha scritto al sindaco Ugo Pugliese e ai dirigenti Giuseppe Germinara e Franco Milito, affinchè si attivino per la risoluzione della problematica.