Il sindaco di Crotone, Vincenzo Voce, sta emettendo una nuova ordinanza contingibile e urgente ai fini della "messa in riserva" temporanea dei rifiuti giacenti per le strade cittadine nel piazzale antistante l'immobile di proprietà di Akrea in località Passovecchio. La rimozione della spazzatura accumulata in diversi quartieri della città – informa un comunicato stampa del Comune - inizierà già da stanotte.

Il provvedimento è stato assunto, dopo aver ottenuto parere positivo da parte di Arpacal, «a seguito dell’emergenza che si è creata in città e – si legge nella nota - dovuta anche alla difficoltà di poter dare piena esecuzione alla precedente ordinanza emessa nei giorni scorsi, a causa della impossibilità dell’impianto di Ponticelli di poter ricevere gli imponenti volumi di rifiuti accumulati nelle vie cittadine».

«In queste ore – è scritto ancora nella nota - le circostanze che si sono verificate a cominciare dalle problematiche relative dalla difficoltà di conferimento presso gli impianti di Lamezia e di Gioia Tauro e lo stesso impianto di Ponticelli hanno creato la grave situazione che comunque l’amministrazione non ha mai smesso di affrontare».

«In questo momento, nel comprendere il disagio che stanno subendo i cittadini, l'unico obiettivo è quello di un rapido ritorno alla normalità. Altre situazioni, ingiustificabili, non meritano commento» si legge infine nella nota, con riferimento all’episodio verificatosi nella tarda serata di ieri, quando ignoti hanno abbandonato sacchi spazzatura davanti al portone del palazzo comunale, in piazza della Resistenza.