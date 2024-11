Un cucciolo di delfino è stato filmato mentre nuotava a pochi metri dalla riva. Ad immortalarlo, Michele Arena bagnino in servizio in una nota struttura ricettiva a Capo Vaticano, nel Vibonese. Non si sa cosa abbia spinto il giovane esemplare ad avvicinarsi così tanto alla battigia. Dalle immagini, il cucciolo pare disorientato ma non ferito. Non si tratta di avvistamenti isolati. I cetacei, noti per la loro socialità e curiosità, in più occasioni sono stati avvistati e filmati in giochi in acqua. Da Pizzo a Tropea, passando per i tratti di costa dinanzi Briatico e Zambrone. Il filmato testimonia la ricca biodiversità del nostro mare.