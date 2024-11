La caratteristica abitazione eschimese ricreata in ogni suo minimo particolare dall'associazione Calabria Survival

È il primo igloo tutto calabrese ed è stato realizzato in Sila grazie all'impegno dell'associaIone "Calabria Survival". Otto ore per realizzarlo e renderlo fruibile a chiunque in tutta sicurezza. Dal 19 febbraio scorso, giorno in cui si è dato il via alla "costruzione", sono già centinaia le persone che ne hanno potuto godere la struttura interna ed esterna minuziosamente ricreata ad immagine e somiglianza degli igloo eschimesi. Una novità assoluta per la Calabria e per l'Appennino Meridionale.

La prima volta. Mai, infatti, nessuno si era mai spinto così "a nord" con l'immaginazione. E chissà se quello iniziato da "Calabria Survival" possa diventare una nuova attrattiva made in Sila. La perla bianca di Calabria che il Laboratorio Nanodiagnostics di Modena ha incoronato regina in Europa per aria fresca e pulita.

