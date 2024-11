Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Le cause dell’incendio sono in fase di accertamento

Questa mattina, una squadra dei Vigili del fuoco del comando provinciale di Crotone è intervenuta in via San Giuliano nel comune di Cutro per un incendio container situato nel piazzale privato di una nota ditta produttrice di pannelli isolanti.

Giunta sul posto con due automezzi, la squadra dei vigili del fuoco constatava la presenza di un container, pieno di probabili scarti di lavorazione dei pannelli prodotti dalla ditta, completamente avvolto dalle fiamme. Il rogo si era propagato anche a cumuli di materiale di scarto posti all’esterno del grande contenitore. La squadra ha estinto l’incendio salvaguardando tutto ciò che era nelle vicinanze. Le cause dell’incendio in fase di accertamento.