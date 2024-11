Il governatore traccia un bilancio delle azioni messe in campo in vista dell’estate. Tra gli interventi, vigilanza dei fiumi e battelli pulisci mare: «Ce la stiamo mettendo tutta, i cittadini segnalino eventuali illeciti»

«Tolleranza zero contro chi inquina il mare». Lo ha ribadito il governatore Roberto Occhiuto che, in una nota stampa, ha stilato un primo bilancio delle attività portate avanti in due anni a tutela dell’ambiente e del patrimonio marino.

«Mi sono occupato di mare pulito e di depurazione da novembre 2021, poche settimane dopo la mia elezione a presidente della Regione Calabria. Lo scorso anno – ha ricordato- abbiamo agito in via emergenziale - mettendo in efficienza i depuratori che non funzionavano e attivando sistemi di monitoraggio che ci hanno permesso di controllare lo stato delle acque - ma i primi importanti risultati sono comunque arrivati, e i calabresi se ne sono accorti».

Il presidente della Regione poi ha aggiunto: «Nei prossimi mesi vorremmo fare ancor di più» e ha elencato la azioni messe in campo in vista della stagione estiva.

«Stanziati altri 10 milioni di euro destinati a 46 Comuni della fascia tirrenica e ionica per completare gli interventi di rifunzionalizzazione degli impianti

della fascia tirrenica e ionica per completare gli interventi di rifunzionalizzazione degli impianti Sala di intelligence che vigilerà con i droni i litorali

Monitoraggio dell’attività degli auto-spurgo

Controlli da parte di Arpacal

Vigilanza dei fiumi

Attivazione battelli pulisci mare

Vigilanza sulle attività degli auto-spurgo che dovranno essere dotati di gps».

«Noi – ha chiosato Occhiuto - ce la stiamo mettendo tutta, ma serve anche l’impegno di ciascuno di voi. Aiutateci, con comportamenti responsabili, a mantenere pulito il nostro mare e segnalateci eventuali illeciti. Questa partita la vinciamo insieme».