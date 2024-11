Nulla cambia nella depurazione in Calabria, i fondi si spendono ma la Regione rimedia solo infrazioni dall’Ue. È implacabile Legambiente che nella festa del circolo di Cittanova ha ribadito le critiche di sempre. Antonio Nicoletti, componente della segreteria nazionale del Cigno verde, ha inoltre criticato il ministro dell’Ambiente, per non aver voluto ancora dare una nuova governance al Parco d’Aspromonte. La festa, organizzata dal circolo presieduto da Maria Sorrenti, è stata anche l’occasione per fare il punto sulle emergenze di cui soffre la Piana di Gioia Tauro. «La maggior parte dei Comuni non fa la raccolta differenziata – ha denunciato la presidente – e per il decimo anno il fiume Mesima risulta inquinamento oltre ogni soglia minima». Nella tre giorni di Cittanova, infine, è stato fatto il punto rispetto alla necessità di rafforzare la rete dei movimenti locali che assieme a Legambiente intendono fare azione di denuncia e sensibilizzazione.