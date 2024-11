La notizia arriva dal sindaco Michele Laurenzano pubblicando un post sui social network

“Il Dipartimento Ambiente della Regione Calabria, con decreto dirigenziale n^15226 del 27 dicembre 2017, ha ammesso Strongoli tra i 50 comuni della Calabria al "Bando per il Potenziamento della raccolta differenziata". Lo ha dichiarato il sindaco Michele Laurenzano con un post su Facebook. Il finanziamento di 295mila euro – afferma il primo cittadino - servirà per elevare la qualità del sistema di raccolta differenziata, attraverso interventi di riorganizzazione e potenziamento dei servizi e di ammodernamento dell'isola ecologica, sito contrada Frasso.

Nelle prossime settimane il Comune strongolese avvierà le prime azioni operative per dare attuazione alla fase esecutiva del progetto.“Credo che per il mese di febbraio 2018 – scrive Laurenzano - appalteremo questo intervento straordinario che si aggiunge a quelli già in corso e che renderanno questo nostro Paese più sostenibile, ecologico e funzionale ai tempi moderni. A nome mio, dell'Amministrazione e di tutta la comunità, ringrazio il Presidente della Regione Calabria On. Mario Oliverio, l'assessore all'Ambiente dott.ssa Antonella Rizzo per la vicinanza che costantemente dimostrano per il nostro territorio”.