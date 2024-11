L'invaso di Siderno, asciutto da 5 anni, è stato al centro di un progetto del liceo

Un monitoraggio degli studenti ne ha evidenziato criticità e degrado. Sullo stato in cui versa la diga sul Lordo per i ragazzi del liceo Zaleuco di Locri è arrivato il momento di presentare il conto all’Amministrazione Comunale di Siderno guidata dal sindaco Pietro Fuda. E la conferenza stampa di stamane è stata l’occasione per fare il punto della situazione.

La diga è completamente asciutta dal 2013 e nel 2016 ne è stato addirittura celebrato il funerale. L’invaso è stato svuotato per via di alcuni crolli che lo hanno reso pericoloso, impedendo lo sviluppo agricolo di un’economia territoriale già precaria, mentre la Regione si è fatta carico del finanziamento per uno studio sulla staticità del sito.