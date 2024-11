L'operazione dopo le diverse denunce che avevano evidenziato la presenza di rifiuti conferiti in modo non conforme

La Polizia locale di Catanzaro ha sequestrato, in seguito a un sopralluogo, una discarica abusiva all'interno del perimetro della Cittadella regionale, sede degli uffici del massimo ente calabrese. L'operazione condotta dai Vigili urbani del capoluogo ha fatto seguito alle diverse segnalazioni e denunce delle scorse settimane che avevano evidenziato la presenza di rifiuti conferiti in modo non conforme in una parte della Cittadella.

L'area posta sotto sequestro è di circa 50 metri. La Regione Calabria, che ha competenza sulla zona in questione, dovrà adesso necessariamente avviare le procedure di legge individuando un soggetto autorizzato che separi e differenzi, in base alle diverse tipologie e a seguito della caratterizzazione, i rifiuti abbandonati illecitamente.