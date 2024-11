La regione si apre alle richieste del Comitato ambientale Presilano per ciò che riguarda la discarica di Celico.

“C’è una regolare autorizzazione e non ci sono gli elementi per impedire l’attività dell’impianto “.E’ quanto afferma Gianfranco Tomao, durante il tavolo tecnico,alla Prefettura di Cosenza. Soddisfazione a metà per gli ambientalisti che perseguono nel loro obiettivo di salvaguardia del territorio e della salute dei cittadini.



Non c’è spazio per la dismissione della discarica di Celico. E’ quanto deciso dal tavolo tecnico fatto in Prefettura a Cosenza.



Soddisfatti a metà gli attivisti del Comitato ambientale Presilano che ottengono dalla Regione solo alcune risposte. Perseguono nel loro obiettivo principale che è quello del ritiro dell’Aia. La discarica di Celico con il suo smaltimento rifiuti sta attentando alla salute dei cittadini della Presila per questo deve essere chiusa.



Alla fine dell’incontro al quale hanno preso parte i Sindaci della Presila, si è giunti ad un compromesso, che il sindaco di Celico ha trovato paradossale.Il comitato sostiene che il circuito pubblico non deve essere inserito all’interno dell’impianto. “Una lotta contro i mulini a vento”, dichiara Falcone.

Rossana Muraca