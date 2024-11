L'anticiclone delle Azzorre che sta scalzando per pochi giorni quello africano sta apportando clima gradevole su tutta la Regione con tempo stabile e temperature nelle medie del periodo. Questo durerà fino alla giornata di mercoledì 3 agosto: già da giovedì 4 agosto infatti l'anticiclone africano tenderà ad impossessarsi del Mediterraneo centrale anche se sarà insidiato da un impulso instabile proveniente dai Balcani. L'espansione dell'anticiclone apporterà un generale nuovo aumento delle temperature con valori che raggiungeranno i 21-22°C alla quota di 1500 m e ciò vorrà dire che sulle coste si raggiungeranno valori intorno ai 34-35°C specie joniche, mentre saranno possibili picchi di 37-38°C nelle zone interne cosentine e crotonesi e in particolare su Valle del Crati, Piana di Sibari e marchesato. Il tutto accompagnato da tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi ma non mancheranno locali note instabili nelle zone interne specie della Sila e del Pollino.