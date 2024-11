I roghi stanno interessando il territorio di San Nicola dell'Alto, piccolo centro dell'entroterra crotonese

Un vasto incendio sta interessando da diverse ore una zona montana nel territorio di San Nicola dell'Alto, piccolo centro dell'entroterra crotonese. Le fiamme sono partite dalla zona bassa di monte San Michele, vicina all'abitato di San Nicola dell'Alto e per tutta la notte hanno continuato a divorare ettari di bosco nonostante il lavoro dei vigili del fuoco (presenti con due squadre) e di Calabria Verde (sul posto ci sono le squadre di Petilia Policastro e Caccuri).

Le fiamme al momento si stanno estendendo verso l'ex statale 492 in direzione Strongoli. Per cercare di fermare il vasto fronte di fuoco e' stato chiesto l'intervento di due elicotteri e di un Canadair della Protezione civile. E' da sottolineare che su monte San Michele sono installate antenne che ripetono il segnale di televisioni e di telefonia mobile. Al momento i ripetitori tv e telefonici non hanno subito danni. (AGI)